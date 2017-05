(jag) - In der Nacht von Sonntag auf Montag stieß ein Autofahrer am Boulevard Prince Henri mit seinem Fahrzeug gegen ein Polizeiauto, das dort bei Rotlicht hielt. Die Beamten wurden bei dem Unfall verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der schuldige Fahrer, welcher in einem Smart unterwegs war, war stark alkoholisiert. Da er bei der Blutentnahme Widerstand leistete, wurde er in die Ausnüchterungszelle verbracht.