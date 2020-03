Am 14. Februar gab die Banque et Caisse d’Epargne (BCEE) bekannt, dass sie elf Filalien schließen werde – darunter auch jene in Fels. Dort sind die Einwohner alles andere als froh über diese Entscheidung.

Lokales 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

BCEE: Frust über Schließung in Fels

Nadine SCHARTZ Am 14. Februar gab die Banque et Caisse d’Epargne (BCEE) bekannt, dass sie elf Filalien schließen werde – darunter auch jene in Fels. Dort sind die Einwohner alles andere als froh über diese Entscheidung.

„Das ist keine gute Entscheidung für die Ortschaft“, sagt Angela Marinho, welche die Snackbar Ruby betreibt, über die Schließung der Spuerkeess-Filiale in Fels. Die Einwohnerin befürchtet, dass durch das Verschwinden des Polizeikommissariats im Juni vergangenen Jahres und der Bankfiliale Ende dieses Monats weitere Schließungen folgen könnten. „Damit dürfte die Attraktivität der Ortschaft deutlich sinken“, betont die Geschäftsfrau. Doch dies ist nicht das einzige Problem, dem sich Angela Marinho in Zukunft stellen muss: „Wenn ich schnell Geld wechseln muss, weiß ich nicht, wo ich dies noch tun kann ...