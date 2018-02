(miz) - Am Sonntag fand die 40. Ausgabe des Bazar Indien in Sandweiler statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Nichtregierungsorganisation "Aide à l’Enfance de l’Inde et du Népal" (AEIN).



An den Ständen wurden indische Köstlichkeiten verkauft, Schmuck und Accessoires oder auch noch Kleidung und Dekoartikel. Den Besuchern wurden außerdem klassisch indische Tänze geboten, für Kinder gab es ein Fotoatelier und Ballons von einem Ballonkünstler.

Mit den Einnahmen unterstützt die AEIN unterschiedliche Schulprojekte in Indien und im Nepal.

