Teilsperrung der A13

Baustelle zwischen Hellingen und Frisingen

Mike STEBENS Am Wochenende werden Arbeiten zwischen Hellingen und Frisingen durchgeführt. Ponts et chaussées rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Am Wochenende wird der Straßenbelag der A13 zwischen Hellingen und Frisingen erneuert. Bereits am Freitagnachmittag wird mit den notwendigen Vorbereitungsarbeiten begonnen. Die Straßenbauverwaltung erwartet zu diesem Zeitpunkt Verkehrsstörungen.

Die eigentlichen Arbeiten beginnen am Freitag um 22 Uhr und sollen voraussichtlich am Montag um 6 Uhr enden. Die A13 wird von Frisingen in Richtung Bettemburg nicht zugänglich sein und eine Spur in Richtung Schengen wird gesperrt. Der Verkehr läuft in beide Richtungen einspurig und die Geschwindigkeit wird auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt. Der Verkehr in Richtung Bettemburg wird über Altwies umgeleitet.

