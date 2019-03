Am Dienstag wird eine größere Baustelle in den Hauptstadt-Vierteln Eich und Beggen eingerichtet. Im Mittelpunkt die Place Dargent, die zu den Hauptverkehrsknoten in der Stadt Luxemburg zählt.

Baustelle startet: An der Eecherplaz wird es ab Dienstag eng

Rita RUPPERT Anderthalb Jahre werden die Erneuerung, beziehungsweise Verstärkung der Infrastrukturen an der Place Dargent, auch Eecherplaz genannt, und in den angrenzenden Straßen in Eich und Beggen dauern. Die Baustelle wird zeitweise auch Auswirkungen auf den Verkehr haben.

Von heute, Dienstag, an wird eine größere Baustelle in den Hauptstadt-Vierteln Eich und Beggen eingerichtet. Im Mittelpunkt die Place Dargent, die zu den Hauptverkehrsknoten in der Stadt Luxemburg zählt. Fast zwei Wochen wird die Vorbereitung in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit werden auch Sondierungsgrabungen an verschiedenen Stellen vorgenommen, um die Lage der Netze festzustellen.

Baubeginn am 18. März

Die erste Bauphase beginnt am 18. März im Bereich des Bürgersteigs in der Rue de Mühlenbach und zur Seite der ungeraden Hausnummern an der Eecherplaz. Dort werden Rohre für Wasser und Gas sowie Leitungen für Strom und Post verlegt.

Während der zweiten Etappe werden Rohre für Wasser und Gas sowie Leitungen für Strom, Post, Glasfaser und öffentliche Beleuchtung verlegt sowie das Verkehrsnetz verbessert, diesmal zwischen Nummer 2 an der Place Dargent und Nummer 20 an der Rue Laval.

Der Baustellenbereich zwischen Place Dargent, Rue d’Eich, Rue de Mühlenbach, Rue Auguste Laval und Rue Munchen-Tesch. Screenshot VDL.lu

Gleichzeitig werden in der kleinen Straße längs der alten Eicher Primärschule unter anderem Arbeiten am Wasser-, Gas- und Kanalisationsnetz vorgenommen. Mit der dritten Phase, die den Planungen zufolge nach dem Kollektivurlaub im Bausektor beginnen dürfte, gehen dann Änderungen im Straßenverkehr einher.

Einschränkungen ab Mitte August

Die Arbeiten werden nicht nur im Bereich des Bürgersteigs, sondern auch in einem Teil der Straße in der Rue d'Eich, der Rue Laval und der Rue Munchen-Tesch durchgeführt. In dieser Phase, von Mitte August bis Ende Dezember, wird die Fahrspur in der Rue d'Eich in Richtung Beggen gesperrt. Aus Beggen kommend, wird eine einzige Fahrspur in Richtung Stadtzentrum beibehalten. Zeitgleich wird es auch von der Rue Munchen-Tesch in Richtung Kirchberg nur eine Einbahnstraße geben.

Was die Einfahrten zu den Privatgrundstücken betrifft, werden diese so lange wie technisch möglich aufrechterhalten. Die Zugänge für Fußgänger und Notdienste sind hingegen während der gesamten Baustellendauer garantiert. Zudem wird versucht, die Zugänglichkeit der Geschäfte für Lieferanten zu gewährleisten.

In der vierten und letzten Baustellenphase, die im April 2020 beginnen dürfte, werden unter anderem Wasser- und Gasleitungen von der Place Dargent zur Rue d’Eich verlegt.

Baggerloses Verfahren ungeeignet

Wie die Pressestelle der Stadt Luxemburg auf Nachfrage hin mitteilte, ist das baggerlose Verfahren – das weniger Umstände für Anrainer und Verkehrsteilnehmer bedeutet – für die Arbeiten rund um die Place Dargent nicht geeignet. Diese Methode werde auf Baustellen angewandt, wenn keine Privatanschlüsse gemacht werden und keine Hindernisse im Boden vorhanden sind. Die Kosten für die Arbeiten, die im Juli 2020 abgeschlossen werden, belaufen sich auf insgesamt 6.050.000 Euro.