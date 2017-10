(jag) - Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte, das ist die Bilanz eines Arbeitsunfalles am Dientagmorgen in der Route d'Arlon in Strassen. In einem Baucontainer hatte sich ausströmendes Gas aus einem undichten Behälter gesammelt. Als die Bauarbeiter ein Feuer entzündeten, kam es zu einer Verpuffung. Die Arbeiter erlitten dabei Verbrennungen. Einer von ihnen musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in nach Brüssel transportiert werden.