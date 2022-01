Renovierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Maulusmühle sorgen im Straßenverkehr für Wartezeiten.

Zug bremst Auto aus

Baustelle in Maulusmühle bis Frühjahr

Marc HOSCHEID Renovierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke in Maulusmühle sorgen im Straßenverkehr für Wartezeiten.

Wer aktuell auf dem Chemin repris (CR) 335 zwischen Clerf und Weiswampach unterwegs ist, der sollte etwas mehr Zeit einplanen. Südlich der Maulusmühle auf Höhe des Camping Woltzdal regelt nämlich eine Ampelanlage den Verkehr, Grund sind Renovierungsarbeiten an der dort befindlichen Eisenbahnbrücke, die sich wohl mindestens noch bis zum Frühjahr hinziehen werden.

Sperrungen nur bedingt möglich

Dies geht aus der Antwort von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage des Nord-Abgeordneten André Bauler (DP) hervor. Bauler deutet in seiner Frage an, dass bei den bereits seit mehreren Monaten andauernden Arbeiten in der rezenten Vergangenheit kein Fortschritt mehr zu beobachten sei und wollte deswegen wissen, um welche Arbeiten es sich konkret handelt, was der Grund für die Verzögerungen ist und wann die Baustelle abgeschlossen wird.

Laut Bausch handelt es sich um Renovierungsarbeiten. Der Straßenbelag werde dabei bis auf die Fahrbahnplatte abgetragen. Auch die Bürgersteige, Geländer und die Vordächer müssten erneuert werden. Weil sich die Baustelle über einer befahrenen Eisenbahntrasse befindet, könnten einige Arbeiten nur durchgeführt werden, wenn der Zugverkehr zeitweise ausgesetzt wird. Solche Sperrungen seien aber oftmals nur kurzfristig möglich und aus Sicherheitsgründen müsse sich streng daran gehalten werden. Deswegen werde die Baustelle nur etappenweise realisiert.

Baustelle befindet sich im Timing

Der Mobilitätsminister betont jedoch, dass sich die Arbeiten im Zeitplan befinden und die Baustelle auf der Brücke voraussichtlich im Frühjahr beendet wird. Unterhalb der Brücke müssten anschließend aber noch Arbeiten an der Beton- und Stahlkonstruktion durchgeführt werden. Diese sollen im Herbst anlaufen und keinen Einfluss auf den Straßenverkehr haben.

Anschluss an Vennbahn-Route wird konkret Lange wurde er gefordert, nun wird der nationale Fahrradweg 21 zwischen Clerf und Ulflingen konkret.

Bei Maulusmühle handelt es sich um einen Lieu-dit, der auf dem Territorium zweier Kommunen, nämlich Weiswampach und Wintger, liegt. Die Brücke und der betroffene Straßenabschnitt liegen auf dem Gebiet der Gemeinde Wintger.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.