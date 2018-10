Baustelle in der Escher Rue du Brill gerät in Verzug

Während die Arbeiten in der Escher Rue de la Libération gut vorankommen, wird die Baustelle in der Rue du Brill etwas länger dauern als geplant.

Wer öfters im Escher Zentrum unterwegs ist, dürfte sich allmählich an sie gewöhnt haben: die Baustellen in der Rue du Brill und in der Rue de la Libération. Beide wurden Anfang des Jahres in Angriff genommen und beide neigen sich nach und nach dem Ende zu.



Zuerst aufatmen dürfen die Einwohner und Geschäftsleute der Rue de la Libération. Für Ende des Jahres sollen die Arbeiten fertiggestellt sein und die Straße wieder eröffnen.



„Vielleicht müssen wir dann noch etwas warten, bis wir die letzte Belagsschicht legen können“, erklärt der Baustellenverantwortliche Steve Faltz von den Escher Straßendiensten ...