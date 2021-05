Die N7 erhält eine neue Asphaltschicht. Deshalb kommt es von Dienstag bis Sonntag zu Straßensperrungen.

Baustelle im Bamertal sorgt für Verkehrsbehinderungen

Marc HOSCHEID

Am Dienstag beginnen in Diekirch Straßenbauarbeiten, die sich noch bis zum Sonntag hinziehen werden. Dabei wird die N7, die auf diesem Abschnitt Rue Bamertal heißt, zwischen der Rue Esplanade und dem Kreisverkehr Fridhaff erneuert.

In einer ersten Phase wird am Dienstag die Asphaltschicht auf dem Teilstück zwischen der Rue Esplanade und der Rue du Herrenberg abgefräst. Während der Arbeiten ist dieser Abschnitt, außer für Anlieger, für den Verkehr gesperrt. Am Mittwoch wird ab 7 Uhr zwischen der Rue Esplanade und der Rue du Herrenberg eine neue Asphaltschicht aufgetragen. An diesem Tag ist die Straße für jeglichen Verkehr, Anlieger eingeschlossen, gesperrt. Anlieger, die ihr Fahrzeug an diesem Tag nutzen möchten, werden gebeten, es außerhalb des Einzugsbereiches der Rue Bamertal abzustellen.

Ab Donnerstag wird dann die letzte Asphalttragschicht zwischen der Rue du Herrenberg und dem Kreisverkehr Fridhaff aufgetragen.

