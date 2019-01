Ab Mittwoch ist auf der belgischen Autobahn in Richtung Luxemburg die rechte Fahrspur gesperrt – allerdings nur außerhalb der Stoßzeiten. Das teilt die wallonische Finanzierungsgesellschaft Sofico mit.

Baustelle E411: Eine Fahrspur ab Mittwoch gesperrt

(nal) - Die Bauarbeiten auf der belgischen Autobahn E25-E411/A4 zwischen Arlon und Sterpenich gehen ab Mittwoch, 16. Januar, weiter. Ab dann gilt in Richtung Luxemburg auf zwei Fahrspuren ein Tempolimit von 90 km/h. Allerdings hat die Sache einen Haken: Jeweils ab 9 Uhr werden Arbeiten an den Leitplanken und am Seitenstreifen durchgeführt, wodurch es zu einer Sperrung der rechten Fahrspur kommen kann.



Die Baustelle rückt schrittweise von Arlon in Richtung Sterpenich weiter. Die Beschilderung wird jeweils am späten Nachmittag entfernt und soll nur dann aufgestellt werden, wenn es das Wetter auch erlaubt. In Fahrtrichtung Brüssel läuft der Verkehr übrigens wie gehabt auf zwei Fahrspuren mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.



Die am Mittwoch beginnende Baustellen-Etappe soll bis Mitte März abgeschlossen sein. Sobald es wärmer wird, erhält die Autobahn anschließend auf ihrer gesamten Länge eine neue Fahrbahndeckschicht. Die Planer hoffen, dass der Abschnitt zwischen Arlon und Weyler früher als vorgesehen wieder freigegeben werden kann. Ein Ende der Bauarbeiten ist für Ende April 2019 vorgesehen.