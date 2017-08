(dho) - Auf der Trierer A1 in Richtung Gaspericher Kreuz hat es rund 200 Meter nach dem Tunnel Cents im Stau einen Unfall mit fünf Fahrzeugen gegeben. Wie die Cita mitteilt, befinden sich die Fahrzeuge mittlerweile auf der Pannenspur.



Wegen einer Baustelle auf der Trierer A1 staut es momentan in beide Richtungen in Höhe Sandweiler. Eine Fahrbahn ist komplett gesperrt. In Richtung Trier staut es mittlerweile mehr als 3 Kilometer. In Richtung Hauptstadt ist ebenfalls eine Spur gesperrt und es staut mehr als 6 Kilometer.



Eine Baustelle in Höhe Sandweiler hat am Donnerstagnachmittag zu Staus geführt.

Screenshot: cita.lu