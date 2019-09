Zehn Monate nach Baustellenbeginn an der Gare centrale hat sich schon so einiges getan. Mitte Dezember dürfte es zu einer ersten Entlastung kommen.

Baustelle am Hauptbahnhof: Alles im Soll

(rr) - Auch wenn die Baustelle hinter dem Hauptbahnhof aktuell wie ein riesiges Puzzle aussieht, das noch geordnet werden muss, hat sich unter Tage mittlerweile schon recht viel getan.

Drunter und drüber am Hauptbahnhof Der Ausbau des Hauptbahnhofs mit vielen Neuerungen schreitet zügig voran.

Die Nord- und Süd-Unterführungen sind fast fertiggestellt, wie CFL-Pressesprecherin Alessandra Nonnweiler auf Nachfrage hin mitteilte. Die Arbeiten, die im November 2018 begannen, sind so weit fortgeschritten, dass der Bodenbelag demnächst aufgetragen werden kann.

Was die beiden neuen Quais 5 und 6 anbelangt, so wird derzeit am Fundament gearbeitet. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll mit Gleis 11 übrigens auch das erste von insgesamt vier zusätzlichen Bahnsteiggleisen in Betrieb genommen werden.

Der Bau der neuen Quais und Bahnsteiggleise soll die Engpässe im Passagierverkehr beseitigen.