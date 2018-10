Baustelle am Gaspericher Kreuz

Am Gaspericher Kreuz wird am Wochenende der Straßenbelag erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb Umleitungen in Kauf nehmen.

(SH) - An mehren Zu- und Abfahrten am Gaspericher Kreuz wird an diesem Wochenende der Straßenbelag erneuert.



Deshalb kommt es von Freitag 20 Uhr bis Montag 6 Uhr zu folgenden Sperrungen:



die rechte Fahrbahn und der Pannenstreifen zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Kreisverkehr Gluck in Richtung Hauptstadt

die Ausfahrt am Gaspericher Kreuz von der A6 kommend in Richtung A3/Kreisverkehr Gluck

die Zufahrt am Gaspericher Kreuz vom Kreisverkehr Gluck/A3 in Richtung A1.



Die Umleitungen führen über den Zubringer Liwingen.







