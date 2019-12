Laut Mobilitätsminister hatten Händler und Leasinggesellschaften genug Zeit, um sich auf die neue Situation vorzubereiten.

Bausch weist Kritik der Autobranche zurück

Jacques GANSER

Mobilitätsminister François Bausch will die Vorwürfe der luxemburgischen Automobilbranche in puncto Umsetzen der neuen Abgasprozedur WLTP nicht auf sich sitzen lassen. Die Autohändler und Leasinggesellschaften hatten Bausch vorgeworfen, diese Reform übers Knie gebrochen zu haben. Zudem habe der Minister nicht Wort gehalten was die Übergangsphase für Firmenwagen betrifft.



Laut Bausch sei seit 2018 bekannt, dass das neue europäische Reglement umgesetzt werden müsse. Im Gegensatz zu Deutschland, das bereits am 1. September 2018 umschwenkte, habe man der Automobilbranche in Luxemburg eine Schonfrist bis zum 1. Januar 2020 gewährt. Auf Anfrage habe er sogar eine weitere Verlängerung bis zum 1. März 2020, also nach dem Autofestival, als "Geschenk" gewährt.



Autofahren zahlten bisher zu viel



Es stimme auch nicht, dass der Autofahrer die Rechnung bezahlen müsse. Im Gegenteil habe dieser bisher zu tief in die Tasche gegriffen, weil der offiziell angegebene Verbrauch unter den realen Werten lag. Mit der Möglichkeit, jetzt ein Fahrzeug einer niedrigen Verbrauchsklasse auszuwählen, könne der Verbraucher entscheiden, wie viel Steuern er bezahlen muss.

Was die Firmenwagen betrifft, so stimme es, dass die im Laufe des Jahres 2020 angemeldeten Autos ab dem 1. Januar 2021 nach der neuen Messmethode besteuert werden. Bausch verweist aber auf den langen Vorlauf, den die Unternehmen hatten, um sich darauf vorzubereiten. Zudem würden nur rund 15 Prozent des gesamten Fuhrparks der Firmenwagen in die höchste Steuerklasse fallen. Laut Bausch geht es vor allem darum, dem Konsumenten mehr Transparenz zu bieten.