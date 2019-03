Eine autonome Straßenbahn fährt seit einiger Zeit auf den Straßen Chinas - laut François Bausch keine Alternative zur Tram im Großherzogtum.

Bausch: Tram bestens für Luxemburg geeignet

Sandra SCHMIT Eine autonome Straßenbahn fährt seit einiger Zeit auf den Straßen der chinesischen Stadt Zhuzhou - laut Mobilitätsminister François Bausch ist dieses Fortbewegungsmittel nicht besser als die Tram im Großherzogtum.

Gibt es eine Alternative zur Tram in Luxemburg – das will Laurent Mosar (CSV) von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Greng) wissen. Der CSV-Abgeordnete denkt dabei an die Installation eines sogenannten Autonomous Rail Rapid Transit (ART) – eine Mischung aus Bus und Tram, wie sie derzeit in der Stadt Zhuzhou im Südosten Chinas verkehrt. Angetrieben wird diese Art der Straßenbahn ohne Schienen oder Oberleitungen durch Akkus.



François Bausch kennt das Projekt in China - und dessen Nachteile - und sieht deshalb darin keine Alternative zur Tram: Derzeit würde das Gefährt in der Stadt mit 3.8 Millionen Einwohnern nämlich nur mit maximal 20 Stundenkilometern fahren und sei damit nicht wirklich schnell.



Auch autonom sei diese Form der Straßenbahn keineswegs: Wenn nämlich die an der Straße angebrachten Sensoren beispielsweise durch Schnee verdeckt sind, erkennt das Gefährt den vorgegebenen Weg nicht und ein Fahrer muss eingreifen. Da bietet die Tram mit dem vorgegebenem Schienenverlauf laut François Bausch einen klaren Vorteil.



Traum braucht weniger Platz



Und das ist längst nicht der einzige: Mit 6,50 Metern ist die Plattform des Trams mehr als einen Meter schmaler als die des ART (7,66 Meter) – laut Mobilitätsminister François Bausch ein wichtiges Detail, da es in Luxemburg viele enge Straßen gibt. Nur so bleibt dann auch genügend Platz für andere Fortbewegungsmittel. Außerdem würde die Tram den Passagieren durch weniger Rollwiederstand mehr Komfort bieten und hätte den Vorteil, dass ihre Fahrbahn begrünt werden könne.



Das alles seien Gründe, warum ähnliche Projekte wie der ART im Ausland nur mäßigen Erfolg gehabt hätten – beispielsweise im französischen Lyon oder dem italienischen Bologna. François Bausch weist darauf hin, dass die Mitarbeiter des Mobilitätsministeriums sich stets über die technischen Entwicklungen in Punkto Mobilität informieren und untersuchen, welche Verkehrsmittel am Besten für Luxemburg geeignet sind.