Am Donnerstagabend stellte Minister François Bausch das Projekt vor. Die Umgehungsstraße wird zwischen 75 und 102 Millionen Euro kosten.

Lokales 3 Min.

Bauprojekt vorgestellt

Contournement von Hesperingen ohne Tunnel

David THINNES Am Donnerstagabend stellte Minister François Bausch das Projekt vor. Die Umgehungsstraße wird zwischen 75 und 102 Millionen Euro kosten.

Die Umgehungsstraße von Hesperingen geht in die nächste Phase: Am Donnerstagabend stellte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) das Projekt mit den unterschiedlichen Varianten, den Umwelteinflüssen und den Kosten im Hesperinger Mehrzweckzentrum CELO vor.

Ziel ist es, das Zentrum von Hesperingen verkehrstechnisch zu entlasten und für eine bessere Luftqualität zu sorgen. „Die Luftqualität in Hesperingen ist die schlechteste im ganzen Land. In einer Studie des Umweltministeriums hat sich herausgestellt, dass eine Umgehungsstraße die einzige Lösung ist, um diesen Zustand zu verbessern“, hatte Hesperingens Bürgermeister Marc Lies (CVS) Anfang Februar im LW gesagt.

François Bausch erwähnte dies auch am Donnerstagabend: „Der Contournement ist absolut notwendig. Die Einwohner müssen wieder eine bessere Lebensqualität zurückbekommen.“

22.400 Autos pro Tag verkehren dort. Außerdem wird die Gemeinde Hesperingen in den kommenden Jahren noch wachsen: Laut einer Projektion werden 2030 22.000 Menschen auf diesem Gebiet wohnen. Aktuell wohnen 15.657 Personen in der Hesperinger Gemeinde.

Bei der Luftverschmutzung bleibt noch Luft nach oben Die Umweltverwaltung stellt einen Plan zur Verbesserung der Luftqualität in Luxemburg vor.

Sechs Varianten gab es vor einigen Monaten noch für den Contournement: von einer Nullvariante ohne bauliche Maßnahmen über vier überirdische Optionen bis hin zu einer Tunnel-Variante.

Die Tunnel-Variante, die 2019 ins Spiel kam, ist technisch nicht möglich. „Um alle Dörfer miteinander zu verbinden, muss ein Anschluss vom CR 159 zur Umgehungsstraße bestehen. Somit ist die Tunnelvariante in diesem Konzept nicht möglich“, so hieß es am Donnerstagabend in Hesperingen.

Die vier oberirdischen Varianten haben eine Länge zwischen 5.780 und 6.375 Meter.

Natura2000-Zone

Ausgangspunkt ist immer hinter dem Ortsausgang von Alzingen. Die N 3 erhält dort Auf- und Abfahrten, die entweder Richtung Hesperingen, Alzingen oder Umgehung führen. Auch hier gibt es unterschiedliche Varianten, vier im Ganzen, entweder mit Kreuzung und Roten Ampeln oder mit einem Turbo-Kreisverkehr.

Der Knackpunkt könnte dann im Réiserbann folgen. Hier liegt eine Natura2000-Zone und ein Vogelschutzgebiet. Vor allem die Nord- und Südvarianten hätten „einen signifikanten Einfluss auf die Erhaltung dieser Zone“, wie es in der Präsentation heißt, vor allem für die dort lebenden Vogelarten wie zum Beispiel den Rotmilan, den Kiebitz oder die Schafstelze. Hier müssen Studien für mögliche Kompensationsmaßnahmen durchgeführt und die nötigen Genehmigungen eingeholt werden.

Die vier Varianten auf einen Blick Foto: Mobilitätsministerium

Im Bericht sind weitere interessante Zahlen zu finden. Abhängig von der Variante werden zwischen 14,5 und 18,7 Hektar landwirtschaftliche Flächen verschwinden. Bei den Wäldern wären es zwischen 2,8 und 6 Hektar.

Auch die Kosten werden in der Präsentation angesprochen: der Preis liegt zwischen 75 und 102 Millionen Euro. Nicht eingerechnet sind die Kosten für etwaige Studien oder für die Kompensationsmaßnahmen.

Puzzleteil

Nächster Schritt ist nun die öffentliche, einmonatige Konsultationsphase, die im Herbst stattfinden soll. Die definitive Entscheidung trifft dann der Regierungsrat. Das Finanzierungsgesetz soll noch in dieser Legislaturperiode im Parlament zur Abstimmung kommen. So wünscht es sich auf jeden Fall Mobilitätsminister François Bausch.



Beim Ortsausgang Alzingen folgt die Verbindung Richtung Réiserbann - entweder wie hier zu sehen mit einem Turbo-Kreisverkehr oder einer Kreuzung mit Ampeln. Illustration: Mobilitätsministerium

Dieses Projekt ist nur ein Puzzleteil der urbanistischen Entwicklung in diesem Bereich. Dazu gehört zum Beispiel auch der Neubau der Nationalstraße N3, die die aktuelle N3 - die Route de Thionville - als Hauptverkehrsader ersetzen soll. Die neue N3 wird vom Pont Buchler im Bahnhofsviertel umgeleitet und führt dann über Bonneweg nach Howald in die Rue des Scillas. Die Tram wird über die neue N 3 verkehren.

Mit einer Mauer gegen den Schlamm aus der Alzette In Hesperingen ist der Fahrradweg unter der Brücke bis Ende Juli geschlossen. Grund sind Arbeiten wegen der häufigen Überschwemmungen.

Die Rue des Scillas wird sich in den kommenden Jahren ebenfalls stark verändern. Einen direkten Bezug zum Contournement hat vor allem eine Änderung: Der Kreisverkehr beim Shoppingzentrum Cactus wird durch eine normale Kreuzung ersetzt.

Auch in Hesperingen selbst sind bereits seit einiger Zeit Planungen im Laufen: So wird der Bereich um die Place Jomé neu gestaltet und wird Wohnungen und Gewerbeflächen anbieten. Von der Place Jomé wird dann auch die Erweiterung des nationalen Radweges PC 1 starten. Dieser wird dann über Hesperingen nach Itzig in die ZAC Weiergewann führen.

In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus der Gemeinde Hesperingen, dem Mobilitätsministerium und der Straßenbauverwaltung, um über die Verkehrsberuhigungen zu diskutieren, wurde zurückbehalten, dass im Zentrum ein Shared-Space-Bereich installiert wird.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.