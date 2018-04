In Luxemburg-Stadt ist am Donnerstagmittag eine große Buche umgestürzt und kam neben einer Sitzbank zum Liegen. Starke Windböen sollen für den Vorfall verantwortlich sein.

Baum stürzt an Place de Metz um

Maximilian Richard

Am Donnerstagmittag ist an der Place de Metz in Luxemburg-Stadt eine große Buche umgestürzt. Der Baum kam neben einer Sitzbank zum Liegen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



Auch wenn es am Donnerstag nicht stürmte, sollen laut dem Sprecher der Straßenbauverwaltung, Ralph Di Marco, starke Windböen für den Vorfall verantwortlich sein. Denn die Buche sei gesund gewesen, was auch die anschließenden Untersuchungen zeigten. "Der Baum stand an einer stark dem Wind ausgesetzten Stelle", so Di Marco.



Die große Buche war Donnerstagmittag umgestürzt. Am Freitag hatten die Mitarbeiter der Ponts et chaussées den Großteil des Baumes bereits entsorgt. Foto: Chris Karaba

Regelmäßig führt die Straßenbauverwaltung visuelle Kontrollen der Bäume hierzulande durch. Nur wenn es Anzeichen von Krankheit oder Instabilität gibt, werden die Bäume aber weiteren Tests unterzogen. "Die Bäume entlang der Pétrusse sind im vergangenen Jahr einer Kontrolle unterzogen worden", so Di Marco. Dabei habe man allerdings keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.