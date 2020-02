Ein Solitärbaum in Medernach wurde von unbekannten Tätern stark beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Baum beschädigt - Polizei sucht nach Täter

(rc) - Wie die Polizei am Mittwoch meldete, wurde ein alter Solitärbaum in Medernach, auf der Kreuzung zwischen der Strecke CR358 und dem Weg Richtung Theinshaff-Neienhaff-Kizebur, so stark am Stamm beschädigt, dass er nun droht abzusterben. Nach den mutmaßlichen Tätern wird nun gefahndet.

Alle wichtigen Hinweise sind an die Polizeidienststelle in Diekirch unter der Telefonnummer 24 48 01 000 zu richten.

Der alleinstehende Baum, der bereits 1995 gepflanzt wurde, ist unter dem Namen "Deck Buch" bekannt.