Baugenehmigung für Flüchtlingswohnungen fehlt

Die Rodungsarbeiten entlang der Rue des Bruyères in Bridel wurden durchgeführt. Doch die dort geplanten Wohnungen für Flüchtlinge können noch nicht gebaut werden. Dies weil die Prozedur noch nicht abgeschlossen ist.

(c.k.) - Die Geschichte um den Bau von Wohnungen für Flüchtlinge hat bereits einen langen Bart. Vor sage und schreibe vier Jahren, in der Sitzung vom 7. März 2014, äußerte sich der Kopstaler Gemeinderat einstimmig positiv zu den Bauplänen des Familienministeriums und des „Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration“ (OLAI) zur Aufnahme von 42 Asylbewerbern.



Auch Sozialwohnungen geplant



Um den steigenden Flüchtlingszahlen gerecht zu werden, wollten die zuständigen staatlichen Stellen kurzfristig am Eingang zur Rue des Bruyères auf der Anhöhe Berk in Bridel gegenüber der Apotheke zwei Wohneinheiten mit zwei Stockwerken in Modularbauweise errichten ...