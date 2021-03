In der Stauseegemeinde brannten am Mittwochmorgen weite Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens ab.

Bauernhof in Böwen wird Raub der Flammen

In der Stauseegemeinde brannten am Mittwochmorgen weite Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens ab.

(jwi) - Am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde dem 112 ein Feuer im Berelerwee in Böwen (Stauseegemeinde Lac de la Haute-Sûre) gemeldet. Das Dachgeschoss eines landwirtschaftlichen Anwesens stand beim Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand, so der CGDIS.

Die Bewohnerin des Hofes konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass die Feuerwehr sich auf das Löschen der Flammen konzentrieren konnte. Ein Übergreifen der Flammen wurde von den Einsatzkräften verhindert. Dennoch entstand sehr hoher Sachschaden.

Vor Ort waren bis zu rund 50 Feuerwehrleute aus Clerf, Wiltz, Bauschleiden und Stausee im Einsatz. Da die Löscharbeiten derzeit noch andauern, sollte die Strecke auch am Nachmittag vermieden werden.





