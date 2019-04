Bauernhof hinter Schutzzaun verbannt

In der Gemeinde Käerjeng wird ein Schutzzaun errichtet, um gegen die Schweinepest vorzugehen. Doch wird sich dadurch auch ein Bauernhof hinter dem Zaun, in der sogenannten Zone blanche, befinden.

„Am 20. März haben wir Militärangehörige auf unserem Hof herumlaufen sehen. So haben wir erfahren, dass hier ein Zaun errichtet wird“, erzählt André Kerger, der ein Bauernanwesen an der Rue du Bois in Küntzig betreibt.

Die Hofanlagen sind die letzten Gebäude an der Straße. Danach führt diese an Feldern und Weiden entlang in ein Waldstück, das Küntzig von Linger trennt. Mit Ausnahme von Traktoren und Spaziergängern wird diese Strecke üblicherweise nicht viel genutzt. Anders aber gestern.

Militärfahrzeuge in Tarnfarben waren dort am frühen Nachmittag anzutreffen ...