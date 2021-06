Die Landwirtschaftsmesse könnte als erstes Großereignis seit Ausbruch der Corona-Pandemie Vorbildcharakter für Luxemburg haben.

Bauern stehen in den Startblöcken

Foire agricole wirft Schatten voraus

Marc HOSCHEID

Was vor einem Jahr noch schier unmöglich schien, wird an diesem Wochenende Realität: Tausende Interessierte dürfen die traditionsreiche Foire agricole auf dem Deichgelände in Ettelbrück besuchen. Dabei handelt es sich um die größte Veranstaltung, die in Luxemburg organisiert wird, seit die Corona-Pandemie im März 2020 das Großherzogtum erreichte. Vor diesem Hintergrund gelten dann auch besondere sanitäre Vorschriften.

Es dürfen sich höchstens 2.000 Personen gleichzeitig auf dem Messegelände aufhalten. Jeder Besucher muss die Kriterien des Covid-Checks erfüllen, also entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann an den Eingängen eins und zwei ein Selbsttest durchgeführt werden. Das Tragen des Mundschutzes und das Einhalten der Abstandsregeln sind nicht vorgeschrieben. Einerseits weil der Großteil der Veranstaltung im Freien stattfindet, andererseits weil die Zelte gut durchlüftet sind.

Keine Eintrittskassen

Um Warteschlangen zu vermeiden, können die Tickets nur online erworben werden, vor Ort gibt es keine Eintrittskassen. Bei der Buchung kann zwischen dem Vor- und dem Nachmittag gewählt werden. Die Messe ist von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Preis für Erwachsene beträgt acht Euro, für Familien, also mindestens ein Erwachsener in Begleitung mindestens eines Kindes, sechs Euro. Für Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung ist der Eintritt indes frei.

Laut Jeff Boonen, Mitglied des Organisationskomitees, fällt die Ausstellungsfläche in diesem Jahr etwas kleiner aus als vor der Pandemie. So reicht das Gelände nicht wie sonst über die Alzette, dafür wird die Deichhalle aber trotzdem genutzt. Während Verkostungen erlaubt sind, wird es bei der 38. Ausgabe der Foire agricole, anders als bisher, am Freitag kein spezifisches Programm für Kinder und Jugendliche geben.

Insgesamt präsentieren sich auf der Messe 170 Aussteller. Die Mischung entspricht dabei jener der Vorjahre, was bedeutet, dass sowohl Lebensmittelhersteller, Maschinenhändler als auch Tierzüchter vertreten sind. Auch die Genossenschaft Fair Mëllech, die dieses Jahr bereits ihr zehnjähriges Bestehen feiert, stellt ihre Produkte aus.



Hybride Veranstaltung

Während die Messe im vergangenen Jahr aus sanitären Gründen rein digital organisiert wurde, handelt es sich 2021 um eine hybride Veranstaltung. Das bedeutet, dass von Freitag bis Sonntag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr auf mehreren Kanälen ein Animationsprogramm übertragen wird. Für Interessierte bietet die Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) zudem die Möglichkeit, eine Barbecue-Box mit regionalen Produkten zu bestellen.

Virtuelle Foire agricole ein voller Erfolg Laut den Veranstaltern der Ettelbrücker Foire agricole (FAE), die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals virtuell stattfand, verfolgten am Wochenende wohl über 100.000 Zuschauer das Live-Programm der diesjährigen Agrarmesse im Netz.

Auch Haustiere sind erlaubt, allerdings sollte ein gewisser Abstand zu den Ausstellungstieren eingehalten werden. Während sich direkt neben Eingang eins rund 600 kostenpflichtige Parkplätze befinden, gibt es noch etwa 1.000 kostenlose Stellplätze in der Nähe des zweiten Eingangs in Schieren.

