(tom) - Wie die CFL mitteilt, wird die direkte Zugverbindung von Luxemburg an die belgische Küste, bekannt als "Blankenberge Express", in den nächsten beiden Sommersaisons ausgesetzt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten am Schienennetz. Im Sommer 2017 behindern verschiedene Baustellen in Belgien die Zuglinie an die Küste, im Sommer 2018 wird dann am Luxemburger Schienennetz gearbeitet, so dass die Linie 50 (Luxemburg - Kleinbettingen - Arlon) nicht wie geplant fahren wird.



Wer im Sommer 2017 an die Küste will, so die CFL, sollte in Luxemburg den Zug nach Ostende nehmen und dabei in Bruges umsteigen. Diese Verbindung gilt vom 1. Juli bis zum 3. September 2017 an sieben Tagen die Woche.