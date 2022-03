Am Wochenende startet der Ausbau der Autobahn in Richtung Frankreich. Der erste Abschnitt soll 2024 fertig sein.

Standstreifen wird gesperrt

Bauarbeiten an A3 beginnen am Samstag

Am Samstag beginnen die Arbeiten rund um den Ausbau der Autobahn A3. Das teilte die Straßenbaubehörde am Dienstag in einem Presseschreiben mit.

Ab 20 Uhr wird damit begonnen, den ersten Abschnitt der Baustelle zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Verteiler in Livingen einzurichten, dies zunächst in Fahrtrichtung der französischen Grenze. Mitte April erfolgt dann die Ausdehnung der Bauarbeiten in der entgegengesetzten Richtung.

Erster Abschnitt soll 2024 fertig sein

Während der Arbeiten wird der Standstreifen gesperrt. Die beiden Fahrbahnen werden zudem etwas schmaler und die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt.

Das Ende der Arbeiten am ersten Abschnitt ist für September 2024 vorgesehen.

