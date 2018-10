In den Monaten Oktober und November wird am Eisenbahnnetz in Luxemburg gearbeitet: Die Strecken zwischen Ettelbrück und Diekirch sowie Esch/Alzette und Bettemburg werden dafür gesperrt.

Bauarbeiten am Schienennetz im Herbst

Wegen Bauarbeiten am Schienennetz wird es auf dem Schienennetz der CFL im Herbst zwei große Sperrungen geben: Die Streckenabschnitte zwischen Ettelbrück und Diekirch sowie Esch/Alzette und Bettemburg werden dann nicht befahren.



Die erste Sperrung, vom 27. Oktober bis zum 11. November, betrifft die Teilstrecke der Linie 10 (Luxemburg - Ulfingen - Gouvy) zwischen Ettelbrück und Diekirch. Diese Unterbrechung hängt laut CFL mit dem Bau der neuen Umsteigeplattform in Höhe vom Bahnhof Ettelbrück zusammen. Um diese bauen zu können, muss nämlich zuerst ein provisorischer Bahnsteig errichtet werden.



Außerdem wird der Streckenabschnitt zwischen Esch/Alzette und Bettemburg der Linie 60 (Luxemburg - Esch/Alzette - Petingen - Rodange) vom 27. Oktober bis zum 4. November nicht befahren, da am Schienennetz in der Gegend um Schifflingen gearbeitet wird. Dort werden zwei Bahnübergänge abgebaut, die durch neue Fußgängerbrücken ersetzt werden.



Solange die Sperrungen andauern, können die Fahrgäste auf einen Schienenersatzverkehr per Bus ausweichen. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Webseite der CFL, in der App CFL mobile oder in Broschüren der CFL.