Bauarbeiten am Contournement in Dippach haben begonnen

Die Verkehrssituation in Dippach soll durch die Umgehung des Bahnübergangs verbessert werden.

Seit über 15 Jahren warten die Verantwortlichen in Dippach darauf, dass die Bagger endlich anrollen. Am Dienstag haben die Bauarbeiten zur Umgehung des Bahnhofs von Dippach nun begonnen. Der Bahnübergang wird damit bald der Vergangenheit angehören und die Rue des Trois Cantons zur Sackgasse. Dadurch erhofft man sich in Dippach eine Beruhigung des Verkehrs. Momentan überqueren jeden Tag 8.000 Autos die Gleise. Die Bahnschranke ist allerdings in Spitzenzeiten oft geschlossen. Das sorgt für lange Rückstaus, die die Nerven von Autofahrern und Anwohnern strapazieren.

Die Vorbereitungsarbeiten hatten bereits am 20. Februar begonnen und sind nun abgeschlossen. Die Umgehungsstraße soll 2,2 Kilometer lang werden und 29,8 Millionen Euro kosten. Vorgesehen sind ein 125 Meter langer überdachter Einschnitt, eine landwirtschaftliche Überführung, zwei Kreisverkehre sowie eine Brücke für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Verkehr. Zweieinhalb Jahre werden die Arbeiten voraussichtlich in Anspruch nehmen. Der CR103 zwischen Bettingen/Mess und Dippach wird währenddessen gesperrt sein.



