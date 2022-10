Bahnreisende müssen sich während der Allerheiligenferien auf einige Störungen gefasst machen.

Allerheiligenwoche

Bau- und Infrastrukturarbeiten: Störungen auf dem CFL-Netz

Teddy JAANS Bahnreisende müssen sich während der Allerheiligenferien auf einige Störungen gefasst machen.

Die Eisenbahngesellschaft nutzt die bevorstehende Ferienwoche, um Infrastrukturarbeiten durchzuführen. In der Tat drängen sich im Bahnhof Luxemburg Modernisierungen auf, um dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Bauarbeiten an Stromleitungen, Weichen und Querungen sind geplant. Auch am Rangierbahnhof Luxemburg sind Änderungen vorgesehen. Einmal abgeschlossen, stehen dem Personenverkehr zwei Spuren, die bislang auch zu Rangierzwecken benutzt wurden, exklusiv zur Verfügung, was Verspätungen und Wartezeiten reduzieren soll. In Howald werden ebenfalls Arbeiten erledigt, was der Linie Luxemburg-Bettemburg zugutekommt.

Aus diesen Gründen sind in der kommenden Woche (Allerheiligenferien) folgende Linien gestört beziehungsweise unterbrochen:

Linie 50 (Luxemburg-Kleinbettingen-Arlon): Zwischen Bartringen und Luxemburg müssen die Reisenden auf Ersatzbusse umsteigen. Die Reisenden von und nach Brüssel müssen in Arlon in Busse umsteigen.

Linie 60 (Luxemburg-Bettemburg-Esch/Alzette-Rodange): Zwischen Luxemburg und Bettemburg verkehren Ersatzbusse, zwischen dem 31. Oktober und dem 4. November werden ebenfalls Busse zwischen Luxemburg und Esch/Alzette eingesetzt. Zwischen Bettemburg und Volmerange-les-Mines muss am Samstag, 5. November umgestiegen werden, am Sonntag, 6. November gilt dasselbe zwischen Bettemburg und Düdelingen.

Linie 70 (Luxemburg-Petingen-Longwy): Reisende müssen während der ganzen Woche per Bus zwischen dem Bahnhof Luxemburg und Hollerich pendeln.

Linie 90 (Luxemburg-Bettemburg-Metz): Es fahren während der ganzen Woche keine Züge. Ersatzbusse verkehren zwischen Bettemburg und der Hauptstadt.

TGV (Luxemburg-Paris): Sämtliche TGV-Verbindungen sind unterbrochen. Reisende werden mit Ersatzbussen nach Thionville oder Metz (und zurück) gebracht.

Die Eisenbahnverwaltung erinnert auch an die immer noch bestehende Störung auf der Linie 10 (Nordstrecke), dies, nachdem es im Tunnel Schüttburg einen Erdrutsch bei Arbeiten gegeben hatte. Wann dieser wieder für den Zugverkehr freigegeben werden kann, ist noch offen. Auch zwischen Luxemburg und Trier (Linie 30) müssen die Passagiere während der Nachtstunden auf Ersatzbusse umsteigen. Grund sind in diesem Fall Arbeiten an den Schienen, dies zwischen Luxemburg und Oetringen.

Weitere Informationen finden Sie über die App „CFL mobile“ oder auf dem Internetportal der Eisenbahn www.cfl.lu. TGV-Kunden finden weitere Infos auf www.sncf-connect.com.

