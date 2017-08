(mth) - Bei der Explosion eines Hauses im Zentrum von Bastogne (B) gab es am Dienstagabend mindestens neun Verletzte, wie die belgische Regionalzeitung "La Meuse" am Mittwochmorgen meldete.

Die Explosion habe sich gegen 21 Uhr in einem Haus im Zentrum der Ardennenstadt ereignet. Als Ursache wurde ein Gasleck ausgemacht. Zuvor habe es Probleme mit einer Gasleitung in dem Haus gegeben.

Bei der Explosion sollen mindestens neun Menschen verletzt worden sein, drei davon schwer.

Fotos von Passanten, die in den sozialen Netzen verbreitet wurden, zeigten Glassplitter und andere Trümmer auf den Straßen liegen. Die Druckwelle soll weitere Häuser in der direkten Umgebung in Mitleidenschaft gezogen haben.

Die Rettungsarbeiten dauerten am Mittwochmorgen an. Der Bürgermeister hat für die Stadt den Notstand ausgerufen, Rettungskräfte aus der gesamten Region sind vor Ort.