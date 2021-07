Ein Video zeigt den Unfall, bei dem es zum Glück bei Materialschaden blieb.

Lokales 5

Bartringen

Zug erfasst Auto auf Bahnübergang

Ein Video zeigt den Unfall, bei dem es zum Glück bei Materialschaden blieb.

(TJ/SH) - Am Bahnübergang in der Rue de Mamer in Bartringen ist es am Montag kurz vor 14 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig von einem Bahnübergang fahren, ein herannahender Zug erfasste das Auto und schleuderte es mehrere Meter weg. Dabei wurde der Wagen völlig zerstört.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty

Die Fahrerin konnte rechtzeitig aus dem Wagen aussteigen und wurde nicht verletzt. Sie stand allerdings unter Schock. Auch die 35 Reisenden im Zug kamen mit dem Schrecken davon. Der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Kleinbettingen musste unterbrochen werden. Das Wrack muss abgeschleppt und die technischen Infrastrukturen an der Schranke müssen zuerst repariert werden.

Ein Amateurfilmer hielt den Moment der Kollision auf Video fest:

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.