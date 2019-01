In einer Unterkunft für Asylbewerber wurden am Dienstag zwei Männer festgenommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Raubüberfall.

Bartringen: Polizeieinsatz in Flüchtlingsheim

(jt) - In einem Flüchtlingsheim in Bartringen hat es am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben. Die Staatsanwaltschaft erklärt am Mittwoch auf Nachfrage des "Luxemburger Wort", dass der Einsatz in Zusammenhang mit einem Raubüberfall steht. Die Ermittlungen der Polizei würden schon seit Längerem andauern.

Laut Justizsprecherin Diane Klein wurden am Dienstag in Bartringen zwei Männer festgenommen. Einer der Verdächtigen habe im Foyer gewohnt, der andere war dort offenbar nur zu Besuch. Während der Foyer-Bewohner mittlerweile wieder freigelassen wurde, wurde gegen den anderen Mann Untersuchungshaft verhängt.

Weitere Details zu dem Einsatz sind derzeit nicht bekannt.