Bartringen: Eine Tote und mindestens 15 Infizierte in Seniorenheim

Im einem Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen in Bartringen herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Dort sind 15 Senioren infiziert - eine Bewohnerin ist am Mittwochabend an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Im einem Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen in Bartringen herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Dort sind 15 Senioren infiziert - eine Bewohnerin ist am Mittwochabend an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Im Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen "Les Parcs du troisème âge" in Bartringen herrscht derzeit der Ausnahmezustand. Das Personal stieße dort an seine Grenzen, erklärt Paul Geimer, Präsident der Stiftung "Les Parcs du troisième âge", gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Zuvor hatte das Online-Portal "Reporter.lu" berichtet, dass es in dem Seniorenheim 15 infizierte Bewohner gibt und bereits eine Person am Covid-19-Virus gestorben sei. Diese Informationen bestätigte Paul Geimer auch dem LW. Zudem seien auch zwei der Mitarbeiter infiziert, sagte Paul Geimer am Donnerstagnachmittag.

"Personal am Limit"

"Gestern Abend ist eine unserer Bewohnerinnen an dem Covid-19-Virus verstorben. 15 weitere Senioren sind derzeit infiziert. Sie befinden sich in Quarantäne im ersten Stockwerk des Wohnheimes und werden dort von unserem Personal betreut. Dieses arbeitet rund um die Uhr, stößt also so langsam an seine Limits", erklärt Geimer.

Die 15 infizierten Personen würden denn auch mehr als zehn Prozent der Bewohner ausmachen. Im "Les Parcs du troisième âge" leben laut Paul Geimer rund 120 Senioren, die - außerhalb der Krisenzeit - von insgesamt etwa 150 Mitarbeitern versorgt werden. "Wir sind natürlich in Kontakt mit dem Gesundheitsministerium. Die Lage wird sich jedoch meiner Meinung nach nicht so schnell verbessern. Jede Minute kann sich etwas an der Situation der 15 Betroffenen ändern", sagt Paul Geimer voraus.

Neue Zahlen voraussichtlich um 17.30 Uhr

Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" konnte die Pressestelle des Gesundheitsministeriums am Donnerstagnachmittag (15 Uhr) keine Auskunft zu diesem spezifischen Fall geben. Man verwies auf die neuen Infiziertenzahlen, die voraussichtlich um 17.30 Uhr veröffentlicht werden. "Wir werden aber natürlich über jeden einzelnen Infiziertenfall sowie über jede verstorbene Person informiert und teilen dies dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt der Presse mit", so das Gesundheitsministerium.





