Barbarafeier für Unesco-Label im Gespräch

Während am Mittwoch die Barbarafeier stattfindet, strebt das Comité Sainte Barbe aus Tetingen an, diese Feier als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen.

Am 4. Dezember findet der Tag der heiligen Barbara statt. Ein Fest, das in der Minette auch nach der Schließung der letzten Mine, der Grube Thillebierg 1981, weiterhin gefeiert wird.



So auch in Tetingen. Hier wird die Tradition nicht nur am Leben gehalten, sondern es wird auch darüber nachgedacht, einen Antrag für ein Unesco-Label zu stellen.

Als in Tetingen noch Bergbau betrieben wurde

Doch zuerst ein kleiner Rückblick ...