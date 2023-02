Sie entspricht nicht mehr den Anforderungen: Kunden der Raiffeisenbank müssen in Zukunft einen Umweg ins Remicher Gewerbegebiet machen.

„Entspricht nicht mehr unseren Anforderungen“

Banque Raiffeisen schließt Filiale in Bad Mondorf

Volker BINGENHEIMER Die Filiale entspricht nicht mehr den Anforderungen: Kunden der Raiffeisenbank aus Bad Mondorf müssen in Zukunft einen Umweg ins Remicher Gewerbegebiet machen.

Die Filiale der Banque Raiffeisen in Bad Mondorf schließt: Wie die Bank bestätigte, werden die Geschäftsräume zuletzt am 31. März geöffnet sein. Grund sei der bauliche Zustand der Filiale in der Avenue Frantz Clément. „Die Infrastruktur entspricht in puncto Betreuungsqualität und Kundenservice nicht länger unseren Anforderungen“, heißt es in einer Stellungnahme der Banque Raiffeisen.

Kunden aus Bad Mondorf und Umgebung können ab April die Raiffeisen-Filiale in Remich im Gewerbegebiet Op der Kopp nutzen (neben dem Baumarkt). Dort werden die Räumlichkeiten gerade modernisiert. Die Banque Raiffeisen unterhält quer durch das Großherzogtum ein Agenturnetz von rund 30 Filialen.

