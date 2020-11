Bankkarte gestohlen: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Er hatte die Bankkarte eines Bekannten gestohlen und Geld abgehoben. Nun wurde gegen einen Mann eine Bewährungsstrafe gesprochen.

(SH) - 18 Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro: So lautet in erster Instanz das Urteil gegen einen Mann, der die Bankkarte eines Bekannten mitsamt der Geheimnummer entwendet und damit Geld abgehoben und Einkäufe getätigt hatte. Zudem muss der Mann seinem Bekannten Schadenersatz in Höhe von 360 Euro – dem Betrag, den er mit der Karte abgehoben hatte – zahlen.

Der Angeklagte hatte vor Gericht erklärt, sein Arbeitskollege habe ihm die Bankkarte ausgehändigt und ihm das Geld geliehen ...