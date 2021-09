Als sie am Samstagmorgen Geld an einem Bankautomat abgehen will, wird eine Frau von drei Männern abgelenkt. Hinterher ist Geld von ihrem Konto verschwunden.

Bankautomat in Niederkerschen

Bankkundin wird Opfer von Diebesbande

Als sie am Samstagmorgen Geld an einem Bankautomat abgehen will, wird eine Frau von drei Männern abgelenkt. Hinterher ist Geld von ihrem Konto verschwunden.

(vb) - Eine Betrügerbande hat einer Bankkundin an Samstagvormittag in Niederkerschen die Bankkarte entwendet. Kurze Zeit später musste die Frau feststellen, dass ihr Konto geplündert war.

Die Kundin wollte gegen 10.20 an einem Bankautomat in der Rue de Luxembourg Geld von ihrem Konto abheben. Währenddessen betraten drei Männer den Vorraum der Bank. Als die Bankkarte nach der Geldabhebung nicht gleich aus dem Automaten kam, lenkte einer der Männer die Frau ab. In dieser Zeit entwendete ein anderer die Bankkarte.

Später musste das Opfer feststellen, dass es zur mehreren Bargeldabhebungen gekommen war. Die Frau informierte die Polizei, welche daraufhin Ermittlungen einleitete.

Hier die Beschreibung der drei Tatverdächtigen:

Ein korpulenter Mann, bekleidet mit dunklen Shorts, einem hellen Poloshirt und Turnschuhen.

Ein Mann mit normaler Figur. Er trug eine Jeanshose und eine dunkle Kappe mit großem Logoabzeichen.

Der dritte Verdächtige war von normaler Statur, hatte einen Dreitagebart und trug eine schwarze Kappe mit NY Logoabzeichen und eine schwarze Jacke.

Der Beschreibung zufolge waren die drei Männer von südländischer/nordafrikanischer Herkunft. Der Mann, der die Betroffene angesprochen hatte, sprach akzentfrei luxemburgisch.

Sicherer Umgang mit Kreditkarten Die Polizei gibt Tipps zum sicheren Umgang mit Kreditkarten bzw. Vorgehenshinweise im Falle einer Geldautomatenmanipulation.

Um Diebstähle und Betrug mit der Bankkarte zu verhindern gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Die Karte bei der Geldabhebung nie aus den Augen lassen.

Karte und PIN-Code nie gemeinsam aufbewahren.

Vor dem Geldautomat sollten die Kunden neugierigen Blicken aus dem Weg gehen.

PIN-Code verdeckt eingeben.

Die Bankkunden sollten besonders vorsichtig sein, wenn der Automat die Karte nicht sofort zurückgibt und ein „freundlicher Helfer“ sie bittet, den PIN-Code noch einmal einzugeben. Dies deutet auf einen versuchten Diebstahl der Bankkarte hin.

