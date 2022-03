In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankautomat in Esch/Sauer gesprengt, die Untersuchung läuft.

Täter auf der Flucht

Bankautomat in Esch/Sauer gesprengt

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankautomat in Esch/Sauer gesprengt, die Untersuchung läuft.

(jwi) – In der Nacht auf Dienstag wurde ein Bankautomat aus einer Gebäudewand in der Rue du Moulin in Esch/Sauer gesprengt. Dies sei gegen 2 Uhr in der Nacht passiert, teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Staatsanwaltschaft in Diekirch wurde über den Vorfall informiert.

Auf dem Boden liegen neben dem gesprengten Bankautomaten auch noch einzelne Geldscheine. Foto: Gerry Huberty

Derzeit sei noch unklar, ob Geld entwendet werden konnte; eine Untersuchung wurde eingeleitet.

Bereits am vergangenen Freitag stand ein Geldautomat an der Außenwand des Cactus-Einkaufszentrums in Niederkerschen im Visier einer Täterbande.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.