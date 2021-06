Vor Ort haben etwa 30 Personen für den Erhalt des historischen Bahnhofsgebäudes demonstriert. Zweifel an Argumentation des Ministeriums.

Bangen um den Bahnhof

Protest gegen Abriss der Ettelbrücker Gare

Marc HOSCHEID Vor Ort haben etwa 30 Personen für den Erhalt des historischen Bahnhofsgebäudes demonstriert. Zweifel an Argumentation des Ministeriums.

Trotz Demonstration sind die Züge in Ettelbrück am Samstag nicht aus allen Nähten geplatzt, etwa 30 Personen hatten sich bei schönstem Sommerwetter auf dem Bahnhofsplatz eingefunden, um gegen den Abriss der historischen Gare zu demonstrieren. Während der geplante Neubau mit Pappkartons nachgebaut wurde, wurden ebenfalls zwei Varianten von Postkarten verteilt, die man entweder an Mobilitätsminister François Bausch oder an Kulturministerin Sam Tanson (beide Déi Greng) schicken soll.

Darauf ist unter anderem zu lesen, dass es sich beim Bahnhofsgebäude um einen Teil der Stadtgeschichte von Ettelbrück und der Industriegeschichte des Landes sowie um ein architektonisches Unikat handele. Der vorgesehene Bau eines Tunnels rechtfertige deswegen nicht dessen Abriss. Es wird zudem auf einen Bericht der Commission des Sites et monuments verwiesen, demzufolge das Gebäude schützenswert sei.

Verlegung als günstigere Alternative

Karin Waringo, eine der Initiatorinnen der Protestaktion, moniert, es gebe keine kohärente Denkmalschutzpolitik in Luxemburg und es hänge vom Projekt ab, ob ein Gebäude abgerissen wird oder nicht. Gerade bei den Bahnhöfen habe sich eine Art Automatismus eingestellt. „Uns wurde von einer Beamtin gesagt, dass es sich bei Bahnhöfen um funktionelle Gebäude handelt, die abgerissen werden sobald sie nicht mehr funktionell sind. Das ist doch Quatsch, dann kann man auch das Palais, die Kathedrale oder die Burgen abreißen!“

Als konkrete Alternative schlagen die Denkmalschützer vor, den Tunnel, der direkt unterhalb des Gebäudes verlaufen soll, in einer Kurve an diesem entlang führen zu lassen. Dass dies, wie von den zuständigen Behörden angeführt, aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein soll, glauben die Aktivisten nicht. Eine andere Möglichkeit bestehe in einer Versetzung des bestehenden Gebäudes, dann könne der Tunnel wie geplant entstehen. „Das würde 3,1 Millionen Euro kosten, aktuell sind im Budget elf Millionen Euro vorgesehen.“ Kein Verständnis zeigt man zudem dafür, dass die Gemeinde das Gebäude nicht mit einem Moratorium vor einem Abriss geschützt hat.

Einzelne Elemente erhalten

Auf Nachfrage hin erklärt Jean-Paul Schaaf (CSV), Bürgermeister von Ettelbrück, auch er finde es bedauerlich, dass das Gebäude nicht erhalten bleibt. Er erinnert jedoch daran, dass das entsprechende Gesetz seinerzeit mit breiter Mehrheit in der Chamber angenommen wurde und die Gemeinde die Arbeiten nicht stoppen könne. Man habe aber angeregt, nach dem Abriss Elemente des alten Bahnhofs in das neue Gebäude zu integrieren, beispielsweise auf Ebene der Fassade.

Bahnhofsgebäude in Ettelbrück wird abgerissen Nächstes Jahr feiert die Ettelbrécker Gare ihr 160-jähriges Bestehen. Das Bahnhofsgebäude wird dies allerdings nicht mehr miterleben.

Ob es dazu kommen wird, können weder das Ministerium für Mobilität und öffentliche Bauten noch die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) bestätigen. Die Planungen befänden sich noch in einem zu wenig fortgeschrittenen Stadium. Doch auch diese Lösung würde Waringo nicht zufriedenstellen: „Es geht darum, die alten Gebäude im Ganzen als Zeugen der Geschichte für die Nachwelt zu erhalten.“





