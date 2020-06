Bewährung oder Arbeiten im Dienst der Allgemeinheit statt feste Haftstrafe: Dies forderte ein junger Mann, der 2012 in eine Auseinandersetzung in Esch/Alzette verwickelt war, am Mittwoch.

Bandenstreit in Esch/Alzette: Angeklagter hofft auf Bewährung

Bewährung oder Arbeiten im Dienst der Allgemeinheit statt feste Haftstrafe: Dies forderte ein junger Mann, der 2012 in eine Auseinandersetzung in Esch/Alzette verwickelt war, am Mittwoch.

(SH) - Wegen seiner Verwicklung in eine Schlägerei zwischen zwei Jugendbanden war ein heute 30-jähriger Mann im Juli 2018 zu einer einjährigen Haftstrafe sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro verurteilt worden. Bei dem Vorfall in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 2012 in Esch/Alzette waren einem jungen Mann mehrere Stichwunden im Rücken zugefügt worden, wodurch das Opfer eine längere Zeit arbeitsunfähig war. Während fünf der Beschuldigten zumindest für einen Teil der Haftstrafe eine Bewährung zugesprochen worden war, war dies bei Delson G ...