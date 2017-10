(nas) - Mit seinen 68,5 Metern liegt der neue Wasserturm im Ban de Gasperich in puncto Höhe landesweit an der Spitze. Während der imposante Bau, der nach den Plänen des Architektenbüros Jim Clemes realisiert wird, bislang etwas trist inmitten des Baugebiets hervor ragt, wird sich dies in den kommenden Wochen ändern.

Nach und nach wird das Bauwerk nämlich mit einer weißen Metallkonstruktion umhüllt ...