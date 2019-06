Der Spielplatz im Bambësch bleibt wegen des Befalls von Eichenprozessionsspinner-Raupen bis auf Weiteres geschlossen.

Bambësch: Spielplatz geschlossen

(sas) - Der Spielplatz inmitten des "Bambësch" bleibt bis auf Weiteres geschlossen - das teilt die Stadt Luxemburg am Dienstagnachmittag mit. Schuld sind Raupen des Eichenprozessionsspinners, die in der Umgebung des Spielplatzes an der Rue de Bridel gefunden wurden.



Wie man einen Eichenprozessionsspinner erkennt Er löst heftige Allergien und Atembeschwerden aus: der Eichenprozessionsspinner. Doch wie unterscheidet er sich von anderen Raupen und wo findet man ihn? Hier die Antworten.

Um sich so gut wie möglich vor den Raupen und ihren feinen Härchen zu schützen, rät die Stadt Luxemburg Spaziergängern wachsam zu sein. Als Vorsichtsmaßnahme werden Warnschilder an betroffenen Orten aufgestellt. Passanten sollen sich von befallenen Bäumen fern halten und weder die Raupen, noch die Nester anfassen

Laut der Ville de Luxembourg (VDL) wird der Service patrimoine naturel schnellstmöglich die Nester in Zusammenarbeit mit dem Service Parcs entfernen.