(ps/str) - Was ist nur in der Gemeinde Schengen los? In der Nacht zum Sonntag sollen erneut Heuballen in Wintringen auf einem Feld gebrannt haben. Das meldete die Pressestelle des 112.



Bereits am Samstag gegen 14 Uhr wurde im gleichen Ort ein brennender Heuballen entdeckt. Wenig später stand unweit von Bürmeringen jenseits der französischen Grenze auch ein Feld in Brand. Allerdings war es der Landwirt selbst, der die Ballen verbrannte. Die missratenen Ballen waren von geringer Qualität - der Bauer wusste wohl nichts mehr damit anzufangen und hatte das Heu kurzerhand selbst angezündet.

Seit vergangenem Sonntag hatte es an sechs Tagen in Folge im direkten Umfeld von Bürmeringen gebrannt. Es wird von einem Brandstifter ausgegangen, der es auf Heuballen und abgeerntete Felder abgesehen hat.

Die Serie dürfte allerdings nicht erst diese Woche begonnen haben. Denn seit mehr als einem Monat gibt es vorliegenden Informationen zufolge eine Reihe von ungeklärten oder zumindest verdächtigen Bränden in der Region. In dieser Woche hat sich lediglich die Frequenz drastisch erhöht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.