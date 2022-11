Vom 18. November an finden auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg zahlreiche Veranstaltungen rund um die Jahresendfeiertage statt.

In der Hauptstadt

Bald ist wieder Zeit für die Winter Lights, mit weniger Licht

David THINNES Vom 18. November an finden auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg zahlreiche Veranstaltungen rund um die Jahresendfeiertage statt.

Die Aufbauarbeiten in der Hauptstadt sind in vollem Gange: Vom 18. November an und bis zum 8. Januar 2023 finden die Winter Lights statt. Zu dieser Veranstaltung gehören unter anderem der traditionelle Weihnachtsmarkt auf der Place d'Armes, der Wintermarkt auf der Place de la Constitution oder der Niklosmaart auf der Place de Paris.

Im Vergleich zu anderen Jahren wird es jedoch vor allem bei der Beleuchtung Unterschiede geben, wie bereits seit einigen Wochen bekannt ist. Die Weihnachtsbeleuchtung wird in dieser Zeitspanne nur noch von 16.30 Uhr bis 23 Uhr eingeschaltet sein - mit Ausnahme vom 24, 25., 26. und 31. Dezember, wo diese bis 1 Uhr eingeschaltet bleibt. Dies ist dann eine Verkürzung von 19 Stunden Laufzeit auf sechseinhalb Stunden.

Die Stadt Luxemburg teilt ebenfalls mit, dass sie auf die Installation der Lichtmotive verzichtet und im Vergleich zum Vorjahr 265 Lichtdekors weniger aufhängt.

Die größte Änderung war ebenfalls seit Längerem bekannt. Die Eispiste im hauptstädtischen Park in der Kinnekswiss wird in diesem Jahr fehlen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.