Bald ein Radweg durch die Avenue de la Gare

Fahrradfahrer, die sich täglich durch das hauptstädtische Bahnhofsviertel bewegen, wird es freuen, dass kurzfristig ein Radweg in der Avenue de la Gare geschaffen wird.

"Die Stadt Luxemburg gibt die Busspur in der Avenue de la Liberté nicht für die Radfahrer frei, schafft aber zeitnah einen Radweg in der Avenue de la Gare": Das sagte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP) am Mittwoch im City Breakfast, dem Treffen des hauptstädtischen Schöffenrats mit der Presse.



Konkret sieht es so aus, dass dafür eine Reihe von Autostellplätzen linksseitig bis zur Rue Bourbon verschwinden werden ...