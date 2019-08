Zurzeit sind die Arbeiten auf der A13 zur Entfernung der Beleuchtung auf einigen Abschnitten in vollem Gange. Noch bis zum Donnerstag dauern sie an.

Bald ausgeleuchtet: Demontage einiger Maste

Zurzeit sind die Arbeiten auf der A13 zur Entfernung der Beleuchtung auf einigen Abschnitten in vollem Gange. Noch bis zum Donnerstag dauern sie an.

(dho) - Die Arbeiten zur Demontage der Autobahnbeleuchtung auf einem Abschnitt der A13 zwischen dem Tunnel Ehleringen und dem Tunnel Aessen schreiten voran. Daher ist aus diesem Grund jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Donnerstag um 16 Uhr beendet werden.



A1/A13: Beleuchtung verschwindet teilweise Die Beleuchtungsmasten auf rund zehn Kilometern Autobahn werden entfernt. Die Arbeiten beginnen am Dienstag.

Am Samstag und am 31. August wird dann aus dem gleichen Anlass jeweils eine Fahrspur in beide Richtungen auf der A1 zwischen dem Tunnel Howald und der Auf- respektive Abfahrt Sandweiler gesperrt sein. Während der Arbeiten ist die Maximalgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt.



Seit Dienstag werden die Beleuchtungsmaste abgebaut. Foto: Lex Kleren
Am Samstag beginnen die Arbeiten, um die Beleuchtungsmaste auf einem Teil der A1 zu entfernen. Foto: Chris Karaba