Rückruf

Bakterien in Buitoni-Tiefkühlpizza

Die Sorte "Fraich'up" von Buitoni kann mit Escherichia-Coli-Bakterien verunreinigt sein. Vom Verzehr wird abgeraten.

(tom) - Tiefkühlpizzen der Marke Buitoni aus der Serie „Fraich' Up“ können Escherichia coli-Bakterien enthalten. Das teilt das Kommissariat für Lebensmittelsicherheit am Samstag mit.

Der Hersteller ruft daher alle Varianten dieser Serie zurück (suprême 3 viandes, bolognaise, fromage, poulet, royale, creamy reine, creamy raclette, Italie pizza burger, little italy, poulet crème champignons, kebab, etc.). Die Pizzen werden in Luxemburg bei Auchan verkauft, ein Verkauf durch andere Märkte kann nicht ausgeschlossen werden.

E.coli-Bakterien können Lebensmittelvergiftungen verursachen, die innerhalb einer Woche nach dem Verzehr auftreten können. Sie äußern sich in Magen-Darm-Beschwerden äußern, die oft mit Krämpfen einhergehen. Diese Symptome können sich bei Kleinkindern, immungeschwächten Personen und älteren Menschen verschlimmern. Personen, die die betroffenen Produkte konsumiert haben und diese Symptome aufweisen, wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.





