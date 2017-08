Von Jochen Zenthöfer



Seit Dezember 2014 konnte das Ticket für 30 Euro auf den Webseiten der Deutschen Bahn erworben werden. Es ermöglicht, einen Tag lang unbegrenzt mit Zügen durch Luxemburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland zu fahren, und das für bis zu fünf Personen. Touristen aus der Großregion nutzten das Ticket, um Luxemburg zu besuchen. Doch inzwischen ist das Ticket in Deutschland nur noch an Automaten oder am Schalter erhältlich.



Das Rheinland-Pfalz-Luxemburg-Ticket kann nur noch am Automaten oder, gegen Aufpreis, am Schalter erworben jedoch derzeit nicht Online.

Am Schalter kostet das Ticket wegen der persönlichen Beratung allerdings zwei Euro mehr. Erstaunlich ist, dass das reine „Rheinland-Pfalz-Ticket“, mit dem man nicht nach Luxemburg fahren darf, weiterhin im Internetauftritt der Deutschen Bahn verkauft wird. Es kostet 24 Euro.

Benachteiligung von Luxemburg



Was ist der Grund für diese Benachteiligung von Luxemburg? Die Deutsche Bahn erklärt gegenüber dem LW, dass sie das Ticket aufgrund eines Computerfehlers aus dem Online-Verkauf nehmen musste, da der Barcode fehlerhaft erstellt war. „Um unsere Kunden nicht unnötigen Problemen im Zug auszusetzen, haben wir uns entschieden, das Ticket bis zur endgültigen Fehlerbehebung nur über Automaten und Reisezentren zu verkaufen. Kunden können aber selbstverständlich auch den Online-Verkauf der CFL nutzen“, erklärte das Unternehmen: „Wir bemühen uns, den Kunden schnellstmöglich den vollen Angebotsumfang wieder anbieten zu können. Leider können wir aktuell noch kein Datum zur Fehlerbehebung nennen.“



Allerdings ist in Luxemburg von „unnötigen Problemen“ der Kunden im Zug nichts bekannt. Auch die CFL, die die Kontrollen zwischen Trier und Luxemburg übernimmt, weiß davon nichts. Der Nichtverkauf des Tickets über die Webseiten der Deutschen Bahn führt zu einem weiteren Problem. Denn nun wird der 30-Euro-Tarif nicht mehr in der Fahrplanauskunft der Bahn angezeigt. Wer sich also Online von Deutschland aus über Fahrten nach Luxemburg informiert, wird automatisch auf höhere Preise verwiesen.



Die CFL war von der Änderung der Deutschen Bahn im Ticketverkauf nicht informiert worden.

So kostet ein Ticket von Bad Breisig am Rhein nach Luxemburg, für zwei Erwachsene und ein achtjähriges Kind, laut Webseite der Deutschen Bahn 93 Euro. Der günstige „Rheinland-Pfalz-Luxemburg“-Tarif von 36 Euro für alle drei Passagiere wird nicht mehr angezeigt. In der Vergangenheit standen beide Tarife nebeneinander, die Kunden konnten auswählen. Bei einer Fahrt von Mainz nach Luxemburg für fünf Erwachsene kann die Preisdifferenz sogar 270 Euro betragen.

CFL nicht informiert



Die CFL war übrigens von der Änderung im Ticketverkauf der Deutschen Bahn nicht informiert. „Es gab nie Signale von den deutschen Kollegen, dass es Probleme gibt“, hieß es auf Anfrage dieser Zeitung. Mit den Multifunktionsgeräten der CFL könne man alle auch in Deutschland verkauften Tickets kontrollieren.



Was kann der Kunde tun?



Kunden aus dem Großherzogtum können das Problem wie folgt umgehen: Entweder sie kaufen das „Rheinland-Pfalz-Luxemburg“-Ticket auf der Webseite der CFL. Dort ist es weiterhin für 30 Euro erhältlich. Das Ticket kann nach Bezahlung direkt ausgedruckt werden. Auch Deutsche dürfen das Ticket bei der CFL Online kaufen, erklärte die Deutsche Bahn gegenüber dem LW.



Eine andere Möglichkeit ist, auf den Webseiten der Deutschen Bahn das „Rheinland-Pfalz-Ticket“ zu kaufen (für 24 Euro) und für Luxemburg bei der CFL eine Tageskarte für 4 Euro zu erwerben. Mit einem Gesamtpreis von 28 Euro lassen sich dann sogar zwei Euro sparen. Allerdings gilt das Tagesticket nur für eine Person. Wer mit mehreren Personen reisen will, sollte das bequeme „Rheinland-Pfalz-Luxemburg“-Ticket erwerben. Dann können bis zu fünf Personen gemeinsam reisen.