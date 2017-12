(dho) - Am Mittwochmorgen um 7 Uhr wurden zwei Männer in der Polizeidienststelle am Hauptbahnhof vorstellig.

Einer gab an, Anklage gegen den anderen erheben zu wollen. Er habe ihn nämlich mit einer Spritze bedroht. Der andere Mann streitet den Vorgang aber ab und sagt, er habe lediglich Drogen bei dem Mann kaufen wollen.



Bei der Körperdurchsuchung des vermeintlichen Dealers wurden fünf Heroin-Plomben in einer Kaugummischachtel gefunden, sowie eine größere Menge Mephenon Tabletten. Außerdem wurden zwei Mobiltelefone und ein Teleskopschlagstock beschlagnahmt.