Bahnhofsviertel: Pöbeleien gegen die Polizei

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 5.30 Uhr, pöbelte ein Mann in der Rue Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Polizeistreife an.

(SC) - Als die Beamten ihn darum baten, seine Anfeindungen sein zu lassen, fing der augenscheinlich betrunkene Mann an, die Polizisten zu beleidigen. Denen wurde es zu bunt - die Beamten unterzogen den Mann, der in weiblicher Begleitung war, einer Ausweiskontrolle. Doch anstatt sich den Polizisten freiwillig auszuweisen, warf der Betrunkene den Beamten weitere Beleidigungen an den Kopf.

Die Beamten entschieden sich schlussendlich, den Mann mit zur Dienststelle zu nehmen. Dies gestaltete sich allerdings nicht so einfach: Der Betrunkene setzte sich den Beamten energisch zur Wehr. Als die Polizisten versuchten, dem ihm Handschellen anzulegen, schaltete sich auch die Begleitung des Mannes ein und versuchte die Ordnungshüter in ihrem Unterfangen zu behindern. Die Frau musste laut Polizeibericht "aus Sicherheitsgründen mehrmals auf Distanz gehalten werden." Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt.

Am Ende gelang es den Polizisten dennoch, die beiden Ruhestörer zur Dienststelle zu bringen. Dort setzten die Festgenommenen ihren Schwall an Drohungen und Beleidigungen fort und versuchten sogar, die Beamten einzuschüchtern. Sowohl gegen den Mann als auch gegen die Frau wurde Strafanzeige wegen "Widerstand gegen die Staatsgewalt" gestellt.