Bahnhofsviertel: Person mit Stichwaffe verletzt

Im Bahnhofsviertel wurde am Donnerstag eine Person mit einer Stichwaffe verletzt. Eine tatverdächtige Person wurde gestellt. Es handelt sich um einen Minderjährigen.

(SH) - Vor einer Snack-Bar im hauptstädtischen Bahnhofsviertel wurden am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zwei Personen mit einer Stichwaffe angegriffen. Eine Person wurde dabei an der Hand verletzt.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine verdächtige Person festgenommen werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen Minderjährigen.

Die Staatsanwaltschaft, die über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden war, hat den Jugendlichen provisorisch in der Sicherheitseinheit des Centre socio-éducatif de l'Etat in Dreiborn (Unisec) unterbringen lassen.

