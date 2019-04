Am Donnerstag nahmen Polizisten im Bahnhofsviertel einen mutmaßlichen Dealer fest, nachdem sie ihn auf frischer Tat ertappt hatten.

Bahnhofsviertel: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

(SC) Am Donnerstagnachmittag führten gleich mehrere Beamte eine Kontrolle auf der Gleisüberführung des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt durch.

Die Polizisten gingen Hinweisen nach, dort würden mehrere Personen Drogen dealen. Außerdem lag den Beamten die Personenbeschreibung einer der Personen vor.



Der Bereich wurde umstellt und schon bald konnten die Einsatzkräfte Vorbereitungen auf einen Drogendeal aus der Ferne beobachten. Um Fluchtgefahr zu verhindern, wurde noch vor der Übergabe eingegriffen und der mutmaßliche Käufer und Verkäufer konnten gestellt werden.

Die Polizei beschlagnahmte am Donnerstag eine größere Geldsumme und 74 Kokain-Kügelchen. Foto: Police Grande Ducale

Bei dem mutmaßlichen Drogendealer wurden bei einer Körperdurchsuchung 74 Kugeln Kokain, mehrere Mobiltelefone und eine größere Geldsumme beschlagnahmt.



Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.